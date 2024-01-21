На протяжении 45 минут под нагрузками Snapdragon 8 Gen 4 не продемонстрировал проблем с перегревом

Мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 4 станет первым у компании Qualcomm с кастомными вычислительными ядрами Oryon. Производитель собирается задействовать ту же конфигурацию ядер, что и в линейке процессоров Apple A. Естественно, это будет самый быстрый чип в истории серии Snapdragon. Уже сейчас это можно проверить благодаря тестированию инженерного образца на устройстве, где была запущена игра Genshin Impact. Для чипа, промышленное производство которого ещё не стартовало, результаты получены весьма приличные.

О тестировании рассказал южнокорейский форум DC Inside. Игра Genshin Impact работала на протяжении 45 минут на разрешении 1080p, стабильно и на высокой скорости. Частота данной игры не превышает 60 кадров/с, и скорее всего она была достигнута. Не исключено, что это значение будет достигаться и на более высоком разрешении.

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В состав этого чипа входит графический процессор Adreno 830. Ранее сообщалось, что в бенчмарке 3DMark Wild Life Extreme Stress Test его результат на 10% лучше по сравнению с процессором Apple M2.

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Как видим, процессор получается многообещающим. Однако, надо дождаться появления коммерческой версии и конкурентов, чтобы делать окончательные выводы.