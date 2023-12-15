В линейке электромобилей Caddy трехрядный Vistiq займет промежуточное место между Lyriq и Escalade IQ.

Cadillac расширяет линейку электромобилей, добавив третий автомобиль. Незадолго до того, как на календаре пробьет 2024 год, появится электрический внедорожник Cadillac Vistiq 2026 года.

Vistiq займет промежуточное место между существующей моделью Lyriq и грядущей Escalade IQ. Несмотря на то, что все три модели старше недавно анонсированного Optiq, тем не менее, Vistiq, скорее всего, будет ближе к Escalade IQ. По крайне мере по размеру, так как это трехрядный внедорожник и выглядит довольно громоздко, в отличие от изящного Lyriq.

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Однако у него фирменный внешний вид, как у электрического кроссовера Cadillac Lyriq, поэтому спереди его даже трудно отличить от своего собрата. Задние фонари разделены - большими фонари на задних крыльях и тонкие L-образной формы на заднем стекле выглядят довольно круто. В целом, это красивый дизайн, сочетающий в себе Cadillac старой и новой школы.

Технические характеристики еще не раскрыты, в том числе и ключевые характеристики, такие как аккумулятор, запас хода, показатели мощности, а также его цена. Однако некоторые эксперты считают, что цена будет не меньше 90 тысяч долларов.

Учитывая значок «600E4» на задней двери, вполне вероятно, что модель будет предлагать ту же двухмоторную полноприводную трансмиссию, что и Lyriq, с мощностью 500 лошадиных сил и крутящим моментом 450 Нм. В Lyriq эта двухмоторная трансмиссия обеспечивает заявленный запас хода в 307 миль, хотя у Vistiq может быть меньше из-за его большего размера.



Не смотря на то, что Vistiq построен на платформе GM Ultium и не имеет общих механических компонентов ни с одним из автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, похоже, что Vistiq является электрическим эквивалентом бензиновому Cadillac XT6.

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Пока неизвестно, когда Vistiq поступит в продажу, но он будет продаваться как модель 2026 года, поэтому есть вероятность, что мы какое-то время на улицах не увидим его. Однако к диллерам он поступит в 2025 году, как модель 2026 года.