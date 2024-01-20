Наверху списка поиска обзоров продуктов появляется всё больше спама

Недавно было проведено исследование и установлено, что результаты веб-поиска сейчас не такие точные, как были прежде. Если говорить о поиске обзоров определённых продуктов, результаты поиска выдают много спама.

Немецкие специалисты на протяжении года анализировали работу поисковых систем Google, Bing и DuckDuckGo. Они провели 7392 запросов по обзорам продуктов. Было установлено, что качество результатов поиска снизилось.

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Пользователи уже не первый год наблюдают снижение качества поиска в интернете. Это исследование впервые подтвердило данное наблюдение. Google, Bing и даже DuckDuckGo с 400 разными поисковыми источниками, испытывают большие затруднения с партнёрским контентом. Также замечена обратная зависимость между маркетинговыми партнёрскими кампаниями и сложностью контента. Веб-страницы для размещения партнёрских ссылок и текстовые SEO-оптимизации дают ищущим продукт пользователям худший контент.

Во всех трёх рассмотренных поисковых системах были зафиксированы признаки крупномасштабных партнёрских спам-компаний. Попытки противостоять им были лишь временными. Google лучше других предотвращает манипулирование таким спамом.

Немецкие специалисты считают, что грань между доброкачественным контентом и не имеющими пользы ссылочными фермами размывается. Генеративный ИИ только усугубляет ситуацию, когда его применяют для мгновенного извлечения большого объёма некачественного контента. Этот контент отлично годится для SEO-спама и манипуляций с поисковой выдачей.

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В Google на это исследование ответили, что оно было нацелено на обзоры продуктов и не показывает общее качество и пользу поисковых результатов.