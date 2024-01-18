Она позволит выбирать разрешения на доступ к данным (вроде местонахождения), отдельно для каждого сайта.

В мобильной версии браузера Google Chrome в очередной раз увеличиться уровень защиты конфиденциальной информации пользователей. Уже в скором времени Android-версия Chrome обзаведется дополнительными настройками, позволяющими управлять различными разрешениями, отдельно для каждого сайта.

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Данная функция была найдена инсайдером под ником Leopeva64 в актуальной сборке Chrome Canary. Она дает возможность выбора одноразовых разрешений, которые требует какой-либо сайт. Что касается ее работы, то она аналогична таковой в компьютерной версии браузера.

В тот момент времени, когда сайт запрашивает требуемое разрешение, перед пользователями будет появляться всплывающее окно, расположенное в центральной части дисплея. На выбор будет предоставлено три варианта действия: "Разрешить в этот раз", "Разрешить при каждом посещении" и "Не разрешать". В первом случае информация будет предоставлена только в рамках текущего сеанса. Во втором случае информация будет предоставляться при каждом заходе на наиболее посещаемый пользователем сайт. Третий вариант полностью запрещает доступ к данным, независимо от условий.

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В данный момент функция активно тестируется и в скором времени появится в Android-версии Chrome. Какой-то более подробной информации, касательно будущего нововведения, пока еще нет.