Exynos 2400 способен работать с экранами 8K

Уже давно было известно, что часть смартфонов серии Galaxy S24 будут работать на собственном процессоре Samsung Exynos 2400. В рамках презентации смартфонов южнокорейский производитель поделился дополнительной информацией об этих чипах. Он оказался более впечатляющим по сравнению с моделью Exynos 2200, по крайней мере теоретически. Насколько он сможет конкурировать с Snapdragon 8 Gen 3, покажут реальные тесты.

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Как и другие процессоры премиального уровня для Android-устройств, этот чип обладает одним вычислительным ядром Cortex-X4 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Остальные девять ядер состоят из Cortex-A720 и Cortex-A520. В итоге процессор 10-ядерный, что должно приносить повышенную многоядерную производительность. Также скорости работы должен способствовать графический процессор Xclipse 940 на архитектуре AMD RDNA3.

Samsung пока не начала задействовать техпроцесс 3 нм GAA первого поколения, поэтому в данном случае используется техпроцесс 4LPP+. Даже он должен увеличить энергоэффективность чипа по сравнению с более ранней версией техпроцесса 4 нм. Скорее всего он не такой продвинутый, как техпроцесс N4P TSMC, применяемый при создании чипов Snapdragon 8 Gen 3. Ещё в состав Exynos 2400 входит новый нейронный процессор (NPU) с 17K MAC.

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Процессор способен выводить изображение на экраны формата 4K с частотой 120 Гц или QHD+ с частотой 144 Гц. Поддерживается камера с разрешением 320 Мп с возможностью кодировать видео 8K на скорости 30 кадров/с и декодировать 8K 60 кадров/с. Встроенный модем 5G на mmWave выдаёт скорость входящего подключения 12,1 Гбит/с и исходящего 3,67 Гбит/с. На частоте ниже 6 ГГц скорости составляют 10 Гбит/с и 2,55 Гбит/с.