Ранние тесты в Geekbench показывали, что процессор Exynos 2400 заметно уступает главному конкуренту. Впрочем, судя по новым результатам, компания ощутимо «подтянула» возможности чипа — ему уже удалось сократить отставание от Snapdragon 8 Gen 3 до минимума

Новые результаты тестирования в Geekbench проливают свет на динамику процессора Exynos 2400, который изначально демонстрировал заметное отставание от своего основного конкурента, Snapdragon 8 Gen 3. В начальных тестах была зафиксирована значительная разница в производительности, но последние обновленные данные указывают на выраженное улучшение характеристик чипа. В ходе сравнительного тестирования, в котором участвовали смартфоны Galaxy S24+ с процессором Exynos 2400 и Galaxy S24 Ultra с чипом Snapdragon 8 Gen 3, были получены следующие результаты: Exynos достиг 2193/6895 баллов в однопоточной и многопоточной дисциплине соответственно, в то время как Snapdragon 8 Gen 3 продемонстрировал результаты в 2297 и 7104 балла. Разница в производительности составила всего 3-5%, что подчеркивает тесную конкуренцию между этими чипами.

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Важно отметить, что синтетические тесты не всегда полностью отражают реальную производительность устройства, учитывая влияние различных факторов, таких как сценарий использования и температурные особенности. Официальная презентация смартфонов Galaxy S24 запланирована на 17 января 2024 года в рамках мероприятия Galaxy Unpacked.