Пользователи программы Gmail на Android смогут проще разбираться с ненужными рассылками

Нежелательные информационные рассылки по электронной почте могут раздражать и мешать работе с по-настоящему нужными электронными письмами. Google пытается избавиться от этой проблемы, позволяя быстрее отписываться от рассылок из приложения Gmail на мобильных устройствах.

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Обновлённая версия программы Gmail на Android предлагает большую кнопку «Отписаться» неподалёку от заголовка электронных писем. Прошло несколько месяцев бета-тестирования и теперь кнопка распространяется в финальном варианте приложения на Android.

Такая кнопка уже есть в веб-версии сервиса Gmail и на мобильных устройствах работать она будет так же. После нажатия появляется диалоговое окно, в котором можно подтвердить отписку или же продолжить процесс на сайте, с которого приходит рассылка.

Издатели получат контроль над работой функции отписки, но любая законопослушная организация должна давать возможность отписываться от рассылок на данном этапе. У пользователей останется возможность помечать электронные письма как спам или нежелательные сообщения.

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Пока новая функциональность может быть доступна на последних устройствах Pixel. На остальных устройствах можно отписываться от рассылок через верхнее меню приложения или помечая письма как спам.