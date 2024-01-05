Функция в Gmail «выбрать все» уже давно доступна на iPhone, но на Android она только появилась

Приложение электронной почты Google Gmail – одно из тех, которое доступно как на Android, так и на iOS. Многие используют его на своем iPhone и считаю его лучшим вариантом. Для многих из наиболее полезных функций в данном приложении является возможность «выбрать все» и удалить ненужные электронные письма. Однако, хотя эта функция уже давно доступна на iPhone, она только недавно появилась в приложении Gmail на Android.

реклама

Похоже, что Google, спустя долгое время, наконец-то выслушал пожелания своих пользователей и добавил эту функцию. Ожидается, что в скором времени эта возможность станет доступной для всех пользователям через обновления.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Важно отметить, что данный метод не позволяет выбрать все письма для удаления, а только 50 писем на странице. Выполнив эти действия, все электронные письма в вашем почтовом ящике будут удалены. Удаленные сообщения хранятся в корзине в течение 30 дней, после чего окончательно удаляются.