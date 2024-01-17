Самый дорогой представитель серии iPhone 15 является самым востребованным

Около четырёх месяцев в продаже находятся смартфоны серии Apple iPhone 15. Времени прошло достаточно, чтобы можно было делать определённые выводы относительно спроса на эти устройства.

Как обычно, последнее поколение аппаратов iPhone входит в число лидеров по количеству продаж. Аналитик Минг-Чи Куо считает, что больше всего покупают модели iPhone 15 Pro Max. Он даёт прогноз, согласно которому эта ситуация не изменится в первой половине нынешнего года.

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Если говорить подробнее, Куо говорит о продажах iPhone 15 Pro Max в 40-45% от общего числа всех моделей iPhone 15. Благодаря такому спросу производитель объективов Largan увеличит доход за первое полугодие на $108,8–$121,7 млн. По сравнению с первой половиной прошлого года рост дохода может составить 20%–25%.

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Телеобъектив с тетрапризмой может найти более широкое применение в выходящих в нынешнем году новых аппаратах. В частности, он может войти в состав Phone 16 Pro. Также недавно говорилось, что модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат увеличенный объём оперативной памяти и обновлённый стандарт беспроводной связи Wi-Fi.