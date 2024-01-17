Отраслевой аналитик Джефф Пу со ссылкой на свои источники опубликовал интересные подробности о будущем флагмане Apple

Аналитик, специализирующийся в мобильной индустрии, Джефф Пу, обнародовал обширные детали относительно предстоящего флагманского смартфона iPhone 16 от Apple, опираясь на свои достоверные источники. В своем докладе для инвестиционной компании Haitong International Securities, он подчеркнул, что следующее поколение iPhone стремится уменьшить разрыв между базовыми и Pro-моделями, как минимум, по двум параметрам.

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Одним из ключевых изменений является увеличение оперативной памяти до 8 ГБ для всех вариантов iPhone 16. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими базовыми моделями, где подобный объем памяти был доступен лишь у модификаций с приставкой Pro, в то время как базовые iPhone 15 и 15 Plus оснащались 6 ГБ ОЗУ.

В дополнение, Джефф Пу подчеркнул, что будущие модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут поддерживать стандарт Wi-Fi 6E, функционирующий в диапазоне 6 ГГц. Этот стандарт обеспечивает высокую скорость беспроводного соединения и снижает влияние помех при использовании совместимого маршрутизатора. Стоит отметить, что подобная возможность в семействе iPhone 15 была доступна лишь для моделей Pro.

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Прогнозируется, что официальный анонс линейки iPhone 16 от Apple состоится в сентябре текущего года.