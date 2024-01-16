Модем Snapdragon X75, который был впервые анонсирован в феврале прошлого года на MWC в Барселоне, может появиться в iPhone 16 Pro.

В интернете появилась информация о том, что предстоящие модели Apple iPhone 16 Pro станут первыми смартфонами, поддерживающими новый стандарт 5G Advanced благодаря новейшему модему Qualcomm Snapdragon X75.

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Эта новость появилась в исследовательской записке инвестиционной компании Haitong International Securities, которой поделился технологический аналитик Джефф Пу. По словам Пу, только устройства iPhone 16 серии Pro будут оснащены новым модемом, а iPhone 16 и 16 Plus будут использовать Snapdragon X70, который дебютировал в серии iPhone 15 в 2023 году.

Модем Snapdragon X75 впервые был анонсирован в феврале прошлого года на MWC в Барселоне. Сообщается, что модем может обеспечить самую быструю в мире нисходящую связь 5G в диапазонах ниже 6 ГГц. Он также имеет увеличенную пропускную способность сети и улучшенную эффективность использования спектра по сравнению со своим предшественником.

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MacRumors предполагает, что корпорация Apple, может рекламировать 5G Advanced как ключевой аргумент в пользу моделей iPhone 16 Pro, точно также, как она продвигала LTE Advanced на iPhone 6s в 2015 году. Однако доступность и покрытие сетей 5G Advanced могут варьироваться в зависимости от региона и оператора связи.