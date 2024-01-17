Самодельные солнечные панели добавили электромобилю ещё 32 км хода

Производители электромобилей думали над установкой на крышу солнечных панелей, но на практике ни один из них этого пока так и не сделал. Один из обладателей модели Tesla Model Y решил больше не ждать и сделать всё самостоятельно. Подобную крышу он назвал Beta One, получив с её помощью увеличение дальности хода более чем на 32 км.

реклама

Скорость зарядки от этой крыши не слишком велика, но больше, чем смогли добиться автопроизводители. Разработчики электромобилей выжали из солнечных панелей дополнительные 6-10 км. Крыша SolarSky на Fisker Ocean даёт 2414 км в год или 8 км в день, что может пригодиться во время движения. В Tesla тоже думали над использованием солнечных панелей на крыше своих электромобилей, в том числе на Cybertruck. Здесь ждали увеличения запаса хода на 24 км в день. В итоге этого не случилось.

Создатель Beta One утверждает, что ему требуются 5 солнечных часов в день для получения дополнительного запаса хода в 32 км. Достижимо и вдвое большее расстояние, если погода будет очень хорошая. При этом вес автомобиля увеличивается, что может влиять на аэродинамику. Внешний вид у него тоже не становится красивее.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

При помощи сети Supercharger автомобиль Model Y за 15 минут можно зарядить для прохождения расстояния в 260 км. С другой стороны, Beta One позволяет не зависеть от сетей зарядки. Стоимость этого предложения составляет $4000 и пока оно вряд ли будет привлекательным для большинства владельцев электромобилей.