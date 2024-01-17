Google представляет новое заявление об отказе от ответственности при использовании режима Incognito

Запуская в браузере Google Chrome режим работы «Инкогнито», пользователи читают предупреждение о том, что посторонние не смогут видеть их действия, но смогут узнать о скачанных файлах, закладках и элементах для чтения. Теперь Google обновила это предупреждение в канале Chrome Canary. Произошло это после согласия урегулировать иск на сумму $5 млрд, в котором компанию обвинили в слежке за пользователями в режиме Incognito. Теперь в заявлении сказано, что режим никак не влияет на сбор пользовательских данных со стороны веб-сайтов.

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В заявлении говорится, что другие пользователи того же устройства не увидят вашу активность, что позволяет посещать интернет более конфиденциально. Это не влияет на сбор данных на посещаемых сайтах. Используемые сервисы, закладки, загрузки, элементы списка чтения сохраняются. Это предупреждение показывается в браузере Chrome на Android и Windows, а также в версии для компьютеров Mac.

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Против Google в 2020 году подали судебный иск, обвинив в отслеживании пользовательских действий даже в режиме «Инкогнито». Истцы утверждают, что Google применяла для этого инструменты вроде Analytics, приложения и плагины браузера. Также было сказано, что пользователи получают ложное убеждение в том, что они управляют тем, какая информация о них будет предоставляться третьим лицам. Тогда представитель компании утверждал, что режим «Инкогнито» скрывает активность пользователя на конкретном устройстве, но информация в интернете продолжает собираться.