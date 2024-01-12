Компания Google поделилась подробностями о новых функциях, которыми в ближайшее время смогут воспользоваться владельцы Android-устройств и электрокаров с поддержкой фирменных приложений

Google раскрыла ряд инноваций, предназначенных для обладателей Android-устройств и электрокаров. Среди новых функций выделяется возможность мониторинга состояния аккумулятора в реальном времени через Google Maps, что обеспечивает пользователям электромобилей оценку заряда батареи на момент прибытия. Функция отправки маршрутов с смартфона в автомобиль стала универсальной и доступной как для пользователей Android, так и для iOS.

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Кроме того, владельцы определенных моделей Volvo и Polestar с Android Automotive получат возможность использовать браузер Chrome, интегрированный с их учетной записью на смартфоне. Дополнительно в автомобилях появятся сервисы потокового видео, такие как PBS Kids и Crunchyroll, а также приложение The Weather Channel.

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Насчет времени доступности этих нововведений для пользователей пока нет конкретной информации.