Moto G Play станет быстрее прежнего и будет быстрее заряжаться

В прошлом году впервые почти за 10 лет не был анонсирован аппарат линейки Motorola Moto G Play. Модель с обозначением 2023 была представлена в декабре 2022 года и оказалась не особо впечатляющей. Motorola прислушалась к критике и модель нового поколения является самым крупным обновлением бюджетных аппаратов данного производителя за последние годы.

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Новый процессор, камера и другие незначительные улучшения призваны сделать Moto G Play (2024) одним из лучших бюджетных смартфонов. В данном случае применяется система на чипе Qualcomm Snapdragon 680. Она не самая новая, но должна повысить производительность по сравнению с прошлым процессором MediaTek Helio G37.

На этот раз чип производится на техпроцессе 6 нм против прежних 12 нм. Это позволяет ему лучше справляться с каждодневными задачами и мобильными играми. Его хватит для низких или средних настроек графики в играх вроде PUBG Mobile и Call of Duty Mobile.

Основная задняя камера обладает разрешением 50 Мп против прежних 16 Мп. На прошлой модели было три задних камеры, хотя практической пользы от оставшихся камер было мало.

Объём хранилища вырос до 64 ГБ, поддерживаются карты памяти microSD вместимостью до 1 ТБ. Объём оперативной памяти продолжает составлять 4 ГБ. Сканер отпечатков пальцев теперь находится не сзади, а сбоку.

По своему внешнему виду новый аппарат напоминает предыдущий Moto G Play. Пластиковая задняя сторона более плавно превращается в приподнятый выступ камер и не является отдельным материалом.

Одним из главных достоинств смартфонов этой серии считается большая батарея. Новая модель имеет ёмкость 5000 мАч, хотя в наши дни этим значением никого не удивить. Прошлый аппарат работал на протяжении трёх суток, чему способствовал не самый мощный процессор. Как повлияет новый чип на продолжительность работы, ещё предстоит выяснить. Зато известно, что мощность зарядки выросла с прошлых 10 Вт до 15 Вт.

Экран размером 6,5 дюйма по большей части остался прежним. Частота обновления достигает 90 Вт с переключением до 60 Вт.

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