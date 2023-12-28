Продукты, запланированные на 2024 год, включают новые серии Moto S и серии Moto G.





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В октябре компания Qualcomm представила свой высококлассный чип Snapdragon 8 Gen 3, и этот чип уже использовался в нескольких флагманских телефонах Android, выпущенных в этом году. Ожидается, что в 2024 году этот чипсет будет использовать больше телефонов. Хотя многие бренды взяли на себя обязательство внедрить новый чип, Motorola еще не раскрыла свои планы относительно выпуска телефона на базе Snapdragon 8 Gen 3 SoC. Теперь Чэнь Цзинь, генеральный директор Lenovo Mobile Business Group, намекнул на будущие модели 2024 года.

Чэнь Цзинь в сообщении на Weibo поделился мыслями о дорожной карте Motorola на предстоящий год. В список продуктов компании, принадлежащей Lenovo, на 2024 год включена новая модель Razr. Подтверждено, что телефон Razr нового поколения будет иметь новый дизайн и интеграцию искусственного интеллекта. Motorola также планирует в следующем году представить широкие возможности языковой модели в своих флагманских смартфонах серии X.

Другие продукты, запланированные на 2024 год, включают новые смартфоны серий Moto S и Moto G с рядом улучшений. В сообщении говорится, что Motorola выпустит полный спектр продуктов в следующем году. Чэнь Цзинь утверждает, что серия Moto Razr добилась впечатляющего прогресса в Китае и даже на мировом рынке в 2023 году. Он сказал, что компания реорганизует планирование и ритм своей продукции перед лицом двух основных возможностей и проблем, связанных со складными экранами и большими моделями с искусственным интеллектом. в индустрии мобильных телефонов.

В этом году Motorola выпустила меньше моделей для Китая и других рынков. Ранее в этом месяце компания представила Moto G34 5G с процессором Snapdragon 695 в Китае. Motorola Edge 2023 с процессором Dimensity 7030 дебютировал в октябре. На индийском рынке Motorola Edge 40 Neo с процессором MediaTek Dimensity 7030 был запущен в сентябре.