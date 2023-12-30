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Следующий складной смартфон Motorola Razr получит функции искусственного интеллекта
Намек на это сделал глава мобильного подразделения компании Lenovo, которой принадлежит сейчас Motorola

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 Глава китайского подразделения Lenovo по мобильным устройствам Чэнь Цзинь предложил фанатам Motorola приготовиться к прощанию с 2023 годом вместе с его компанией, одновременно рассказав им о том, чего ожидать от линейки мобильных устройств 2024 года.

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 Некоторые из этих новшеств якобы включают широкое использование искусственного интеллекта. Чэнь Цзинь теперь утверждает, что 2024 год станет годом, когда устройства Motorola станут полноправными членами экосистемы искусственного интеллекта Lenovo Tianxi (по крайней мере, в Китае), тем самым, возможно, намекая, что предстоящее поколение смартфонов будет иметь обновленный чип, необходимый для работы с ИИ.

 Соответственно, это также может означать, что смартфон Razr Plus следующего поколения (или Razr 40 Ultra) станет преемником на базе топовой платформы Snapdragon 8 Gen 3. Флагманский складной смартфон также, очевидно, получит переработанный дизайн, возможно, в новой цветовой гамме Peach Fuzz.

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 К Razr следующего поколения также присоединятся новые флагманские смартфоны в форм-факторе моноблока, такие как Moto X (или Edge для мирового рынка) со столь же революционными вариантами использования LLM, а также новые модели Edge S и смартфоны Moto серии G среднего уровня.

#смартфоны #lenovo #motorola #motorola razr #смартфоны motorola #motorola razr 40 ultra
Источник: notebookcheck.net
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