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PlayStation 5: Tablet Edition станет идеальной портативной игровой системой
В DIY Perks переосмыслили консоль PlayStation 5

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Система PlayStation Portal дала геймерам доступ к играм для консоли PlayStation 5 вдали от самой консоли, но необходимо было наличие доступа в интернет. Теперь появилось видео, которое демонстрирует кастомную версию консоли, по-настоящему портативную.

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В прошлом году компания DIY Perks представила тонкую версию консоли, а теперь предлагает PlayStation 5: Tablet Edition. Вряд ли Sony официально станет производить подобный продукт, о чём многие могут только пожалеть.

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Представив PlayStation Portal и обновлённый вариант PlayStation 5, Sony работает над версией Pro. Её появление ожидается уже в нынешнем году. Здесь должен использоваться 8-ядерный процессор на архитектуре Zen 2 с частотой 4 ГГц, графика RDNA 3 с частотой 2500–2800 МГц, 16 ГБ памяти GDDR6 18000 МТ/с.

#playstation
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