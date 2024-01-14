В центре внимания оказались синяя, серебряная и красная версии — и, в отличие от оригинала, эти вариации корпуса не глянцевые, а матовые

Несколько месяцев назад Sony представила обновленную версию своей популярной консоли PlayStation 5, ознаменовавшуюся релизом модели PS5 Slim в ноябре 2023 года. Этот шаг вызвал оживленные обсуждения в игровом сообществе, преимущественно из-за измененного внешнего вида консоли.

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На выставке CES 2024 Sony продемонстрировала три новых окраса корпуса PS5 Slim, предлагая пользователям дополнительные варианты индивидуализации: синий, серебряный и красный. Особое внимание уделяется тому факту, что эти вариации имеют матовую отделку, в отличие от оригинальной глянцевой версии, что вызвало живой резонанс в социальных сетях.

Каждую из этих новых матовых панелей можно приобрести отдельно по цене 55 долларов. Это предложение обогатило возможности персонализации для владельцев PS5 Slim, расширяя спектр выбора стилей и подчеркивая индивидуальность каждого геймера.

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Важным моментом также является то, что PS5 Slim представлена в двух вариантах: с съемным дисководом и без него. Это предоставляет пользователям дополнительные опции в соответствии с их предпочтениями, укрепляя позиции консоли как универсального игрового устройства с высоким уровнем настраиваемости.