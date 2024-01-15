реклама
Международный валютный фонд (МВФ) в своём отчёте сообщает, что искусственный интеллект в недалёком будущем окажет влияние на 40% рабочих мест по всему миру. Чем более развитая экономика страны, тем большим будет это влияние. Среди высокообразованных рабочих пострадавших может быть около 60%. Результатом может стать увеличение неравенства, а следствием этого будет рост социальной напряжённости.
реклама
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что прогресс в сфере ИИ приближает очередную технологическую революцию. Итогом этой революции могут быть рост производительности труда, доходов и глобальный рост в целом. Однако выиграть могут далеко не все и требуются определенные правила, чтобы польза для человечества распределялась более равномерно.
ИИ может пригодиться на половине рабочих мест в странах с развитой экономикой за счёт повышения производительности труда. За другую половину искусственный интеллект может начать выполнять работу, из-за чего сотрудники уже не потребуются. Упадёт спрос на рабочую силу и уровень зарплаты. В крайнем случае рабочие места могут быть полностью ликвидированы.
В развивающихся странах вроде Бразилии будут затронуты 40% рабочих мест, а в странах с низкими доходами вроде Бангладеш около каждого четвёртого рабочего места. Отсутствие во многих странах квалифицированной рабочей силы, которая могла бы воспользоваться преимуществами ИИ, сделает неравенство ещё более заметным.
Ранее банк Goldman Sachs провёл похожее исследование касательно генеративного ИИ. Был сделан вывод, что затронуты будут 300 млн рабочих мест по всему миру.