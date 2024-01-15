Искусственный интеллект может стать источником повышенной социальной напряжённости

Международный валютный фонд (МВФ) в своём отчёте сообщает, что искусственный интеллект в недалёком будущем окажет влияние на 40% рабочих мест по всему миру. Чем более развитая экономика страны, тем большим будет это влияние. Среди высокообразованных рабочих пострадавших может быть около 60%. Результатом может стать увеличение неравенства, а следствием этого будет рост социальной напряжённости.

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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что прогресс в сфере ИИ приближает очередную технологическую революцию. Итогом этой революции могут быть рост производительности труда, доходов и глобальный рост в целом. Однако выиграть могут далеко не все и требуются определенные правила, чтобы польза для человечества распределялась более равномерно.

ИИ может пригодиться на половине рабочих мест в странах с развитой экономикой за счёт повышения производительности труда. За другую половину искусственный интеллект может начать выполнять работу, из-за чего сотрудники уже не потребуются. Упадёт спрос на рабочую силу и уровень зарплаты. В крайнем случае рабочие места могут быть полностью ликвидированы.

В развивающихся странах вроде Бразилии будут затронуты 40% рабочих мест, а в странах с низкими доходами вроде Бангладеш около каждого четвёртого рабочего места. Отсутствие во многих странах квалифицированной рабочей силы, которая могла бы воспользоваться преимуществами ИИ, сделает неравенство ещё более заметным.

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Ранее банк Goldman Sachs провёл похожее исследование касательно генеративного ИИ. Был сделан вывод, что затронуты будут 300 млн рабочих мест по всему миру.