Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
OpenAI изменяет правила использования технологии в военных целях
OpenAI обновила свои условия использования, убрав упоминание о "военных и военно-полевых" операциях и сосредоточив внимание на запрете использования технологии для причинения вреда.

реклама

Компания OpenAI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, внесла изменения в свои правила использования, смягчив ограничения на применение ИИ в военной сфере. Ранее в условиях использования технологий OpenAI четко указывалось на запрет их применения в "военных и военно-полевых" операциях. Однако, как сообщает The Intercept, новая редакция политики компании сосредоточена на запрете использования сервиса для нанесения вреда.

реклама

Изменения коснулись уточнения формулировок: теперь ключевым стало правило "не причинять вред себе или другим", включая запрет на разработку и использование оружия. Это решение было принято для упрощения понимания и применения правил в различных ситуациях. Тем не менее, остается неясным, насколько новая формулировка ограничивает использование ИИ в военных целях, помимо разработки оружия.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эксперты отмечают, что такое изменение может открыть новые возможности для применения технологий искусственного интеллекта в военной сфере, в то время как другие выражают опасения по поводу потенциальных рисков и этических проблем, связанных с таким использованием.

#новости
Источник: pcmag.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
19
EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
9
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
39
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
14
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
1
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries
1
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
8
Зафиксирован мощный сигнал из скопления семи галактик
2
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Немецкий концерн Rheinmetall приступает к серийному производству зенитного комплекса Skyranger 30
1
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+
Science: Множество древних городов обнаружены в тропических лесах Амазонки
1
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
2
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
Кастомные карты GeForce RTX 4070 SUPER появились в розничных магазинах по цене до 650 долларов
1
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
1

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
138
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
1
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
18
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
32
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
7
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
10
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
6
Как Америка вытесняет Китай из интернета
2
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
2
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
113

Сейчас обсуждают

Михаил Иванович
15:50
Если уж говорить про реальность, то давайте про реальность в России. С начала так называемой сво инфляция под 40%, считал по собственной продуктовой корзине. У коллег и знакомых примерно также. Хотя п...
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
kitava
15:48
Ну у нас это Павел Рябов и Михаил Хазин. И них тут же недавно давали ссылку на некотого Голдмана интересную аналитику излагал.
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
Za9c
15:48
У нас зато растёт ВВП по ВПК. Загрузили заводы ракетами и танками, красивые цифры роста нарисовать можно. Одна беда, ракета и танк добавленную стоимость не имеют. Сплошной убыток. Но зачем об этом гов...
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
Тёма Каталов
15:48
Очередное нытьё, народу нравится, народу в кайф, это главное
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
glavhyilo
15:46
экономика германии жировала на дешёвых Российских ресурсах просто раньше,а так германия-это аграрная страна,так сказать страна пивоваров.
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
Артём Николаев
15:44
Ну вот опять. Как и с крейсером Москва делают вид, что всё в порядке, небольшая нештатная ситуация. Потеря самолёта ДРЛО по любой причине это эпик фейл. Если "френдли фаер", то вообще без комментариев...
В Украине заявили о сбитом самолёте РФ А-50 – эксперты уже изучают версию дружественного огня
22870
15:43
Так эти антенны есть у десятка действующих компаний. Это обычные ртутные антенны и 7mbps для них не потолок. Даже Inmarsat со своими маячками теоретически может большую скорость обеспечить.
SpaceX создаст портативную версию антенны Starlink, которую можно будет носить в рюкзаке
Михаил Иванович
15:43
Но цены на яйца взлетели вверх практически в 2 раза в России, но это другое
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
Kira625
15:43
Интересно, ComputerUniverse сейчас представляет из себя миниатюрную Германию? ;)
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
kitava
15:43
Гиденестические индексы не могут быть достоверными. Если 4090 стоит дороже 3090 то это инфляция, а не "рост производительности". А если 5090 будет стоить как 4090, то будет полным бредом крыть рост це...
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем