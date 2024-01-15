OpenAI обновила свои условия использования, убрав упоминание о "военных и военно-полевых" операциях и сосредоточив внимание на запрете использования технологии для причинения вреда.

Компания OpenAI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, внесла изменения в свои правила использования, смягчив ограничения на применение ИИ в военной сфере. Ранее в условиях использования технологий OpenAI четко указывалось на запрет их применения в "военных и военно-полевых" операциях. Однако, как сообщает The Intercept, новая редакция политики компании сосредоточена на запрете использования сервиса для нанесения вреда.

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Изменения коснулись уточнения формулировок: теперь ключевым стало правило "не причинять вред себе или другим", включая запрет на разработку и использование оружия. Это решение было принято для упрощения понимания и применения правил в различных ситуациях. Тем не менее, остается неясным, насколько новая формулировка ограничивает использование ИИ в военных целях, помимо разработки оружия.

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Эксперты отмечают, что такое изменение может открыть новые возможности для применения технологий искусственного интеллекта в военной сфере, в то время как другие выражают опасения по поводу потенциальных рисков и этических проблем, связанных с таким использованием.