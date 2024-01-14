Вслед за iOS 16 Google хочет вернуться к старым трюкам

Согласно последней информации, выходящая в этом году мобильная операционная система Android 15 получит виджеты на экране блокировки. Недавно была представлена бета-версия Android 14 QPR2 и в её коде была обнаружена незаконченная функциональность для возвращения виджетов. Их появление не станет сюрпризом, поскольку виджеты на экране блокировки осенью были представлены в системе Apple iOS 16.

В коде была найдена функция так называемого «общественного» пространства, что и может представлять из себя виджеты на экране блокировки. После активации функции и проведения пальцем с правой части экрана блокировки появляется изображение карандаша. При его нажатии появляется список виджетов и некоторые из этих виджетов можно выставить на экран блокировки. Пока функциональность не доработана и виджеты отображаются поверх часов и других элементов пользовательского интерфейса.

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Между тем, виджеты уже были в системе Android 4.2 ещё в 2012 году. Через два года в версии Android 5.0 Google убрала виджеты с экрана блокировки. Неизвестно, кто кого здесь копирует больше, Google или Apple. Представленный на этот раз в Android код имеет элементы кода десятилетней давности из Android 4.2.

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Название «Общественное пространство» может означать, что данная функциональность будет доступна на планшетах при подключении к док-станции. Так это или нет, станет известно с релизом новой версии Android.