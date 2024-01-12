Названы цветовые варианты смартфонов Realme 12 Pro и 12 Pro+

Компания Realme начала публиковать информацию о своих выходящих скоро смартфонах серии Realme 12 Pro в разных странах. Согласно последним данным, модели Realme 12 Pro и 12 Pro+ будут представлены в Индии в последний день января.

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Предположительно, аппарат Realme 12 Pro получит конфигурации 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Будут доступны синий и бежевый цветовые варианты.

Старшая модель Realme 12 Pro+ 5G будет предлагаться в версиях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Здесь на выбор есть синий, бежевый и красный цвета. Стоимость этих устройств названа пока не была.

Днём раньше стало известно, что смартфоны получат основную камеру 50 Мп на сенсоре Sony IMX890 с поддержкой оптической стабилизации. У Realme 12 Pro+ есть телеобъектив-перископ 64 Мп OV64B с 3-кратным оптическим зумом, 6-кратным зумом без потерь и 120-кратным цифровым.

Ещё на обоих аппаратах есть сверхширокоугольная камера 8 Мп. Pro должен получить телеобъектив 32- Мп с сенсором Sony IMX709 с 2-кратным оптическим зумом.

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Спереди находится камера 16 Мп на одном устройстве и 32 Мп на другом. Работают эти смартфоны на процессорах Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 7s Gen 2.