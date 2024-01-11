Xpeng Aeroht: стиль суперкара и практичность вертолёта

Китайский производитель электромобилей Xpeng, создатель премиального внедорожника G9, на выставке электроники в Лас-Вегасе продемонстрировал нечто особенное. Суперкар-вертолёт eVTOL (электрический летающий автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой) может означать, что электромобили собираются двигаться не вперёд, а вверх.

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Это первый случай, когда данный инновационный автомобиль показали за пределами Китая. Посетители выставки смогли увидеть, как он переходит между режимом наземного движения и полёта.

На дороге автомобиль выглядит как любой другой спортивный электромобиль. Нажатие на кнопку поднимает крышу и появляются восемь лопастей из углеродного волокна. Они раскладываются и поднимают автомобиль в небо.

По крайней мере, такова задумка. Если она будет реализована на практике, этот eVTOL станет одним из немногих летающих автомобилей, похожих на обычный. Несмотря на внушительный размер автомобиля, пассажиров в нём может быть не больше двух.

Идея летающего автомобиля не нова, но ни один производитель пока не добился их широкого распространения. Xpeng может стать первым, тем более что в 2025 году компания собирается начать поставки летающей модели Land Aircraft Carrier. В данном случае летающий модуль отделяется от основного автомобиля и вертикально взлетает для передвижения на малой высоте. Таким образом, можно припарковаться в одном месте и по воздуху отправиться в другое.





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Подобный автомобиль можно использовать и в спасательных операциях. Он вмещает пять пассажиров, у него шесть колёс на трёх осях, полный привод и рулевое управление сзади. Производитель утверждает, что всё готово к началу серийного производства. В этом году может стартовать приём предварительных заказов на него.