И недавно представленный минивэн X9 ей в этом поможет.

Китайский рынок электромобилей является самым крупным в мире и весьма конкурентным, поэтому в интервью CNBC вице-председатель совета директоров XPeng Брайан Гу (Brian Gu) не стал скрывать амбиций этого автопроизводителя в отношении недавно выпущенного минивэна X9. По мнению представителя компании, эта машина станет лидером в своём классе, а рынок электромобилей в наступившем году продолжит оставаться очень конкурентным и будет порождать не только новые модели, но и новых участников.

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Источник изображения: XPeng

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Непосредственно XPeng в текущем году рассчитывает расти быстрее рынка электромобилей в среднем. Минивэн X9 будет для компании весьма прибыльным продуктом, его появление позволит компании больше зарабатывать на каждом проданном экземпляре. В Китае эта машина будет предлагаться по цене от $50 360 до $58 760. Следует отметить, что в прошлом году XPeng увеличил объёмы поставок электромобилей на 17% до 141 601 штуки, но это оказалось меньше первоначально запланированных 200 000 машин. К концу прошлого года на первичном рынке Китая электромобили преодолели планку в 40%, и в текущем году этот показатель может снова вырасти, по мнению представителя XPeng.