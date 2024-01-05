Одним планшетом на Windows 11 стало больше

Известная своими портативными компьютерами компания Minisforum на этот раз решила для разнообразия выпустить планшет-трансформер на системе Windows 11. Это устройство три в одном под именем V3 AMD Tablet, которое может работать как планшет размером 14 дюймов, или же к нему подключаются клавиатура, трекпад и подставка. Размеры планшета равны 318 x 213,8 x 9,8 мм, весит он 946 г. Соотношение сторон экрана составляет 16:10, разрешение 2560 x 1600 пикселей, частота 165 Гц, 100% покрытия DCI-P3 и яркость до 500 нит. Экран сенсорный и поддерживает стилус.

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Среди стандартов связи представлены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, USB-C V-Link (вход DP), два USB4 40 Гбит/с, сканер отпечатков и 4-контактный разъём для гарнитуры. Устройство работает на процессоре AMD Ryzen 7 8040U Hawk Point с 32 ГБ памяти LPDDR5-6400 и SSD M.2 Gen 4 NVMe объёмом 2 ТБ. Мощность процессора равна 28 Вт. Для охлаждения применяются четыре плоские медные тепловые трубки и два вентилятора. Ещё есть четыре динамика и разнонаправленный микрофон.

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Передняя камера получила разрешение 2 Мп и совместимость с Windows Hello, а задняя 5 Мп. Ёмкость батареи равна 50,82 Вт*ч, мощность источника питания USB-PD 65 Вт. Установлена последняя версия системы Windows 11 Pro 23H2. Стоимость устройства названа пока не была.