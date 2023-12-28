Minisforum выпускает рабочую станцию с дискретной видеокартой

Известная своими портативными компьютерами компания Minisforum на этот раз представила целую рабочую станцию, также небольшого размера. Модель MS-01 оснащена процессорами вплоть до Intel Core i9-13900H и дискретной видеокартой.

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На конец года Minisforum запланировала три анонса. Двумя другими станут мини-ПК EM780 и планшет V3. Что касается рабочей станции, здесь предлагается множество вариантов ввода-вывода и компактный размер по цене от $549.

Всего есть две конфигурации: на процессорах Core i9-13900H и Core i9-12900H. Это даёт возможность получить 14 вычислительных ядер, 20 потоков команды и частоту до 5,4 ГГц. Поддерживается 64 ГБ памяти DDR5-5200. Для хранения данных предлагаются три M.2 (4.0x4/3.0x4/3.0x2) с возможностью установить до 2 ТБ на слот, и один SSD U.2 NVMe вместимостью до 24 ТБ.





Установить видеокарту позволяет наличие слота PCIe 4.0 x8, поддерживающего модель Nvidia RTX A2000. В слот можно поставить и другие видеокарты, но их возможности ограничивает питание.

Доступны два порта 10 SFP+ 10 Гбит/с, столько же LAN 2,5 GbE и два полноценных USB4 до 40 Гбит/с, через которые можно подключать внешние видеокарты. Поддерживаются и сетевые мосты Thunderbolt до 20 Гбит/с. Есть два USB 3.2 Gen2 Type-A, два USB 3.2 Gen1 Type-A, два USB 2.0, один HDMI и комбинированный разъём 3,5 мм.

Поддерживается охлаждение процессоров мощностью до 80 Вт, за что отвечает радиатор с тепловыми трубками и вентилятор. Активное охлаждение есть и на SSD.

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Что касается портативного ПК EM780 Ryzen 7 7840U, на следующей неделе начнутся его предварительные продажи наряду с планшетом на AMD Ryzen 8040 Hawk Point.