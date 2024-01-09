Данная модель может похвастаться самым ярким OLED-дисплеем за всю историю компании Samsung, большой диагональю в 77 дюймов, а также высокой частотой обновления экрана в 144 Гц.

На проходящей в данный момент выставке CES 2024, компания Samsung представила новый телевизор - Samsung S95D QD-OLED. Он относится к третьему поколению QD-OLED-телевизоров. Его главные особенности — дисплей с рекордной для компании яркостью, а также специальное антибликовое покрытие.

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Благодаря этим новшествам, данная модель телевизора способна предоставить максимально четкую и яркую картинку даже при условии попадания света на экран. Однако только этим компания ограничиваться не стала и применила "специализированную обработку панели", чтобы исключить ухудшение углов обзора, а также искажение цветов.

Отдельно стоит отметить тот факт, что Samsung S95D QD-OLED имеет самый яркий OLED-экран за всю историю компании Samsung. При этом он обладает большой диагональю в 77 дюймов и имеет высокую частоту обновления дисплея в 144 Гц, что может быть полезно для геймеров.

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Среди прочего, заявлена поддержка HDR10 и HDR10+, а также функция точности цветопередачи на основе искусственного интеллекта. Все это уместилось в довольно тонком корпусе — его толщина едва превышает один сантиметр, если говорить более точно, то она равна 11 миллиметрам.