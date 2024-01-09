Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Робот Ballie от Samsung теперь с проектором, который следует за вами по пятам
Обновленная версия Ballie оснащена искусственным интеллектом и может обрабатывать запросы "умного дома", принимать телефонные звонки, а также кормить вашего питомца.

реклама

Скриншот


Робот Ballie от Samsung вернулся - и теперь он еще и проектор. На выставке CES 2024 компания Samsung представила обновленную версию своего круглого робота Ballie, фирменной особенностью которого стало то, что он может проецировать изображение на пол, стену или потолок, следуя за вами по дому.

реклама


В очаровательном видеоролике Ballie (который Samsung снова представил в игривом желтом цвете) продемонстрировал множество хитроумных проекционных трюков, включая воспроизведение видео с птицей для собаки, показ видеозвонка на стене и фитнес-видео для тренирующегося человека. Samsung также сообщает в пресс-релизе, что Ballie может автоматически настраивать проекцию в зависимости от расстояния до стены и условий освещения, и что это первый в мире проектор, который автоматически определяет позу и угол наклона лица человека и настраивает оптимальный угол проецирования для вас.


Скриншот

Но в видеоролике робот также выступал в роли помощника "умного дома": включат свет, раздает собачий корм и отправляет сообщения вам о том, чем занят пес. (В пресс-релизе говорится, что Ballie может управлять "кондиционерами, освещением, стиральными машинами и многим другим"). Ballie также может следовать за вами по дому и приветствовать вас, когда вы входите в дверь. В конце видео Ballie заполняет потолок над кроватью актеров космической сценой.

В общем, смотрите сами:


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это действительно занимательное видео - но, к сожалению, всего лишь видео. На выставке CES 2020, где Samsung впервые продемонстрировала Ballie, робот катался по сцене, но в этом году компания показала его только в видеоролике. И Samsung не поделилась никакими подробностями о том, когда Ballie может быть выпущен и сколько он может стоить. Тем не менее, было интересно увидеть Ballie на CES еще раз; надеемся, что Samsung в скором времени выпустит его в продажу.

#samsung #ballie #робот samsung
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В интернете появились подробные характеристики новейшего SSD накопителя среднего класса от Samsung
Samsung представила ультраяркий телевизор с антибликовым покрытием
Компания Samsung Electronics Co шестой квартал подряд фиксирует сокращение прибыли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

К строящейся жемчужине Севморпути в рекордные сроки подведена ЖД магистраль
6
США разрабатывает военный конвертоплан, который будет летать в 1,5 раза быстрее, чем V-22 Osprey
+
Российские подразделения всё чаще применяют дроны-камикадзе с машинным зрением
1
ChatGPT-4 производит революцию в изучении языков и способен заменить репетитора
7
Туннель под Средиземным морем собираются построить к началу чемпионата мира по футболу 2030 года
6
Первый полет экспериментального самолета X-65 запланирован на 2025 год
+
AMD представила видеокарту Radeon RX 7600 XT 16 ГБ
+
FT: Нет угрозы для ВСУ больше, чем способность российского ОПК "печатать дроны тысячами"
2
Майнеры начали готовиться к очередной криптовалютной лихорадке, закупая видеокарты в больших объемах
2
Киев готовит информационную кампанию для оправдания новых методов мобилизации на Украине
3
Зачем компания Mercedes оснащает свои новые автомобили бирюзовым задним фонарём
3
Для телевизоров LG вышла новая версия webOS
+
Хаббл снял кадр с четырьмя перекрывающимися спиральными галактиками
+
Почему покупка GeForce RTX 4090 в 2024 крайне неразумна, а Radeon RX 7800 XT – это лучший выбор
16
Cooler Master готовит блок питания на 2800W, способный работать сразу с 4-мя картами RTX 4090
5
Стартует американский космический корабль, первым приземлившийся на Луну со времен «Аполлона»
3
Легендарный самолёт-разведчик времён холодной войны U-2 Dragon Lady снова в строю
+
Сложность добычи биткоина достигла исторического максимума
1
Твердотельные АКБ для электрокаров оказались намного долговечнее обычных
+
Создатели ChatGPT открывают онлайн-магазин
1

Популярные статьи

Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
14
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
128
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
19
Об автомобилях и рекламной интеграции автоконцернов в фильмах
+
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
41
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
18
Т-44: Эволюция советской бронетехники
4
Игровой ПК за 85 000р для юного геймера – как мне не дали отдохнуть 6 января, и чем всё закончилось
13
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2024 году, часть 11
2
"Стрелы бога" - что представляет собой орбитальное кинетическое оружие США
4

Сейчас обсуждают

Звезда Мишлен
14:28
Понятно, значит пипку теребонькаешь на китайские порномультики.
Nvidia анонсировала свои новые Super видеоадаптеры 4000-ой линейки
Александр Иванов
14:27
Сачки, работать не хотят, на халяву хотят срубить деньги, откуда такие берутся?
"Флоридский Джокер" требует от Rockstar Games 10 млн долларов за свое появление в GTA 6
Umid Xaydarov
14:26
не читаю книги. это кринж и прошлый век
Nvidia анонсировала свои новые Super видеоадаптеры 4000-ой линейки
OgoGoLog
14:24
"Общаемся как нам удобно." Значит всё-таки второй вариант. Печально...
Строительство автомагистрали М-12 "Восток" запланировано до 2030 года
OgoGoLog
14:23
"Уже не единственный, в Воскресенске такая же проблема." Если учесть кол-во всех котельных на территории РФ, то это погрешность. На фоне попытки уколоть перефорсеры забыли основную причину инфоповода ...
Строительство автомагистрали М-12 "Восток" запланировано до 2030 года
Иван Горыныч
14:22
Надо понимать Балтику просрали как и Чёрное море, теперь счастье поперло, вот только НОВАТЭК 2 обложенный санкциями замер в неведении.😂😂😂
К строящейся жемчужине Севморпути в рекордные сроки подведена ЖД магистраль
Ильсияр Кириллова
14:20
Да, Аллах велик и саудиты решили его перепрыгнуть, не получится, он им ещё покажет"кузькину мать", как когда то разрушил Вавилонскую башню.
Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
Михаил Иванович
14:20
В-первые о таком слышу, может щас такому и учат, но когда я учился в школе, никто не запрещал употреблять предлог "в". Ну и когда я общаюсь с пропутинскими знакомыми и коллегами, ни у кого не дергаетс...
Строительство автомагистрали М-12 "Восток" запланировано до 2030 года
Звезда Мишлен
14:18
Шешулька, читал свежую книжку Сорокина? Тебе понравится.
Nvidia анонсировала свои новые Super видеоадаптеры 4000-ой линейки
Дмитрий
14:15
не будет тебе Хуанг писать оптимизировать длсс под новые игры 5 лет. сразу как 5000 выйдет забросит. а это уже в этом году будет. в следующем уже почувствуешь привкус банана во рту.
Nvidia анонсировала свои новые Super видеоадаптеры 4000-ой линейки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем