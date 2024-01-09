Обновленная версия Ballie оснащена искусственным интеллектом и может обрабатывать запросы "умного дома", принимать телефонные звонки, а также кормить вашего питомца.

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Робот Ballie от Samsung вернулся - и теперь он еще и проектор. На выставке CES 2024 компания Samsung представила обновленную версию своего круглого робота Ballie, фирменной особенностью которого стало то, что он может проецировать изображение на пол, стену или потолок, следуя за вами по дому.

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В очаровательном видеоролике Ballie (который Samsung снова представил в игривом желтом цвете) продемонстрировал множество хитроумных проекционных трюков, включая воспроизведение видео с птицей для собаки, показ видеозвонка на стене и фитнес-видео для тренирующегося человека. Samsung также сообщает в пресс-релизе, что Ballie может автоматически настраивать проекцию в зависимости от расстояния до стены и условий освещения, и что это первый в мире проектор, который автоматически определяет позу и угол наклона лица человека и настраивает оптимальный угол проецирования для вас.





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Но в видеоролике робот также выступал в роли помощника "умного дома": включат свет, раздает собачий корм и отправляет сообщения вам о том, чем занят пес. (В пресс-релизе говорится, что Ballie может управлять "кондиционерами, освещением, стиральными машинами и многим другим"). Ballie также может следовать за вами по дому и приветствовать вас, когда вы входите в дверь. В конце видео Ballie заполняет потолок над кроватью актеров космической сценой.

В общем, смотрите сами:





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Это действительно занимательное видео - но, к сожалению, всего лишь видео. На выставке CES 2020, где Samsung впервые продемонстрировала Ballie, робот катался по сцене, но в этом году компания показала его только в видеоролике. И Samsung не поделилась никакими подробностями о том, когда Ballie может быть выпущен и сколько он может стоить. Тем не менее, было интересно увидеть Ballie на CES еще раз; надеемся, что Samsung в скором времени выпустит его в продажу.