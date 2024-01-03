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СтарыйДед
Изображение новых умных часов Garmin появилось на официальном форуме поддержки
Было опубликовано изображения Garmin Lily 2 Sport в цветах кремового золота и кокоса.

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Пользователь с никнеймом "Реддитор" наткнулся на официальную документацию второго поколения гибридных умных часов Garmin Lily. Поразительно, но компания Garmin разместила изображение продукта «Lily 2 Sport» на японской странице поддержки, что подтверждает предстоящий выпуск на различных рынках. Интересно отметить, что даже в случае удаления Garmin изображения из списка, оно все еще будет доступно на "Wayback Machine". Новая модель Lily 2 Sport сохранила множество черт дизайна своего предшественника, включая глянцевую рамку и матовый корпус. Предполагается, что компания Garmin перешла на обычные наконечники для серии Lily 2, что значительно упростит замену ремешка в случае необходимости. 

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Дату выпуска серии Lily 2 компания Garmin пока не подтвердила официально. Однако утечка информации в начале декабря показала, что линейка Lily 2 будет доступна в двух стилях, известных как Lily 2 и Lily 2 Classic. К сожалению, артикул модели, показанной на странице поддержки Garmin, не указан. Но благодаря кремовой отделке и силиконовому ремешку можно предположить, что это как раз одна из тех двух моделей Lily 2, упомянутых ранее. Более того, подробные описания уже были представлены для ремешков четырех моделей Lily 2 Classic, включая две модели с кожаными ремешками и две с нейлоновыми. В настоящее время ожидается, что компания Garmin поставит на продажу модели Lily 2 Sport и Lily 2 Classic по цене £199,99 и £229,99 (22 800 и 34 300 рублей) соответственно.

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