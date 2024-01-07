Samsung продолжает обновлять свои мобильные устройства до последней версии Android

Не дожидаясь завершения новогодних праздников, компания Samsung в наступившем году продолжила процесс обновления своих смартфонов до Android 14. Первым её получает модель Galaxy A72. Это аппарат 2021 года, который получает крупное обновление программного обеспечения в третий раз. Скорее всего он станет последним.

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Как ни удивительно, первыми обновление до Android 14 получают российские обладатели этого устройства. Вместе с Android 14 на аппарат приходят патчи безопасности за минувший декабрь. Всё вместе это занимает около 2 ГБ.

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Для проверки наличия обновления нужно перейти в системные настройки в раздел Обновление ПО > Загрузить и установить. Даже если аппарат не получит новых версий Android после этого обновления, патчи безопасности на него будут приходить ещё несколько лет.