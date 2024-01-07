Представленные новинки доступны с различными диагоналями дисплея и поддерживают технологии, улучшающие качество изображения, а также оснащаются антибликовым покрытием

Samsung, в преддверии выставки CES 2024, обнародовала ключевые детали о новом поколении игровых OLED-мониторов из линейки Odyssey. Эти инновационные устройства, представленные различными диагоналями экрана, включают технологии, направленные на улучшение качества изображения, а также обладают антибликовым покрытием.

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На вершине ассортимента находится модель Odyssey OLED G95SD, оборудованная изогнутым 49-дюймовым экраном с разрешением 5120x1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 0,03 мс и соотношением сторон 32:9. Этот монитор также предоставляет доступ к платформе Smart TV и игровому сервису Gaming Hub, что делает его не только инструментом для геймеров, но и мультимедийным центром.

Следующий в линейке — Odyssey G80SD с 32-дюймовым экраном, разрешением 3840x2160 пикселей и соотношением сторон 16:9. С пиковой яркостью 450 нит и сохранением характеристик частоты обновления и времени отклика, этот монитор также выделяется поддержкой технологии подсветки CoreLighting+, что улучшает визуальный опыт.

Наименьшая модель в линейке, Odyssey OLED G60SD, предлагает 27-дюймовый экран с разрешением 2560x1440 пикселей, частотой обновления 360 Гц и поддержкой CoreLighting+. Важно отметить, что все три монитора поддерживают AMD FreeSync Premium Pro и VESA DisplayHDR True Black 400, что обеспечивает высокий уровень графического воспроизведения.

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Несмотря на обширные технические возможности, стоимость и дата выхода мониторов Samsung Odyssey OLED пока остаются тайной, добавляя интриги в ожидание этого нового игрового оборудования.