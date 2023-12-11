Новый Nissan Note начнут продавать в январе

Японский автопроизводитель Nissan в следующем году начнёт продажи очередной версии гибридного автомобиля Note. Он получил изменения во внешности передней части, базовая комплектация стала лучше, а салон более функциональным. В Японии продажи стартуют уже в конце января по цене от $16000 в пересчёте с местной валюты.

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Передняя часть имеет привычный V-образный вид. С передней решётки убрали рамку, под передними фарами появились новые вставки. Цвет горизонтальных ламелей на решётке может быть под цвет кузова или иметь тёмно-серый оттенок. Обновили передний бампер, поменяли дизайн колёс под классические японские узоры. Такой же стиль наблюдается в салоне на передней панели.

Теперь даже в стандартной комплектации автомобиль получил светодиодную оптику. Ящик со стороны пассажира обзавёлся горизонтальной перегородкой, получив два отсека. Имеется цифровой ключ для автоматического отпирания и блокировки замков.

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В базовой комплектации автомобиль получил электродвигатель мощностью 112 л.с., тогда как мощность двигателя внутреннего сгорания составляет 82 л.с. при объёме 1,2 л. У полноприводной модели сзади есть дополнительный электромотор на 68 л.с.