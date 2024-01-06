Пока что под блокировку cookie-файлов попало около 1% пользователей браузера — это примерно 30 миллионов человек.

Компания Google начала блокировать сторонние cookie-файлы в своем браузере Chrome. Данные файлы используются сайтами отслеживания активности пользователей. Данной информацией поделился многоязычный интернет-ресурс Engadget.

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Пока что под блокировку cookie-файлов попало около 1% пользователей браузера. О таких намерениях Google объявила еще в декабре прошлого года. По приблизительным подсчетам, компания выключила cookie-файлы для 30 миллионов пользователей.

Каждому пользователю, которому попадется данное внедрение, при запуске браузера будет показано оповещение о том, что они одними из первых могут оценить действие функции Tracking Protection. Она по умолчанию будет ограничивать доступ к веб-сайту сторонними файлами cookie.

При желании, пользователи имеют возможность заново разрешить сторонние cookie-файлы, если при использовании Tracking Protection возникнут какие-то проблемы с определенными сайтами.

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Ожидается, что компания продолжит развертывание данной функции в течение следующих нескольких месяцев, пока не заблокирует все сторонние cookie-файлы для всех пользователей Chrome к середине 2024 года.