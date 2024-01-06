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SpaceX планирует рекордные 144 запуска в нынешнем году
А в прошлом году компания чуть не дотянула до 100 запусков

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Поставив в 2023 году рекорд по числу запусков ракет, компания SpaceX собирается в этом году обновить его. Она намеревается стать первой в истории частной компанией, которая за год запустит более сотни ракет. На нынешний год поставлена задача провести 144 запуска. Это больше, чем когда-либо запускала за год любая страна. Также компания вынашивает планы по быстрому распространению спутникового интернета Starlink.

По итогам 2023 года SpaceX произвела 94 запуска. Более половины из них относились к Starlink, а именно 63 запуска.

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Темпы развития Starlink в этом году должны вырасти, демонстрируя изменения на рынке интернета на низкой околоземной орбите (LEO). SpaceX имеет преимущество над конкурентами благодаря многоразовым запускам Falcon 9.

Однако количество конкурентов увеличивается. Например, дочерняя компания Amazon Kuiper и Blue Origin Джеффа Безоса намереваются предложить такие же ракетные и интернет-продукты. Ракета New Glenn от Blue Origin спроектирована таким образом, чтобы использовать многоразовую первую ступень и увеличить полезную массу за счёт более крупных ракетных двигателей.

Тем временем, в наступившем году SpaceX уже провела два запуска. Чтобы добиться цели в 144 запуска в год, нужно производить их по 3 в неделю.

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В рамках проведённых в этом году запусков на геостационарную переходную орбиту (GTO) был запущен широкополосный спутник для шведской компании. Также состоялся запуск Starlink, отправившего первую группу спутников с поддержкой прямой сотовой связи. Теперь на очереди запуск интернет-спутников Starlink.

#spacex
Источник: wccftech.com
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