Федеральная рабочая инспекция США (NLRB) пришла к выводу, что увольнения сотрудников SpaceX за критику Илона Маска были незаконными.

Американская федеральная рабочая инспекция (NLRB) пришла к выводу, что увольнения сотрудников компании SpaceX, произошедшие после их критики в адрес генерального директора Илона Маска, были незаконными. В июне 2022 года группа работников SpaceX опубликовала открытое письмо, в котором выразила свое недовольство поведением Маска, в том числе его спорными твитами, и призвала компанию к ответственности за нарушение внутренних стандартов диверсификации и поведения на рабочем месте.

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Согласно отчетам, после публикации письма восемь подписавших его сотрудников были уволены. Этот шаг вызвал критику и привлек внимание NLRB, которая в итоге оценила действия SpaceX как нарушение трудовых прав сотрудников. Рабочая инспекция предложила SpaceX заключить мировое соглашение, включающее выплату компенсаций уволенным и предоставление им возможности вернуться на работу.

В случае отказа от мирового соглашения, дело будет рассмотрено в административном суде в марте 2024 года. В случае подтверждения нарушений со стороны SpaceX, это может привести к более строгим санкциям в будущем при подобных инцидентах.

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Ситуация в SpaceX усугубляется рядом сообщений о неофициально зарегистрированных случаях несчастных случаев на рабочем месте, которые были обнаружены в ноябре 2023 года.