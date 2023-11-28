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Ayaneo представляет мини-ПК AM01 в стиле Macintosh на Ryzen 3200U и 5700U
Новый компьютер Ayaneo AM01 стоит от $149

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Компания Ayaneo известна своими портативными игровыми консолями. Теперь она представляет портативный компьютер в рамках инициативы Mini PC 2.0. Это устройство предназначается не только для видеоигр.

Модель под названием AM01 работает на процессорах AMD, а за основу в плане дизайна взят компьютер Apple Macintosh. Естественно, новая модель на несколько порядков быстрее компьютера 1984 года. Будут предлагаться версии с процессорами Ryzen 3200U и 5700U. Это 2-ядерный чип с 4 потоками и 8-ядерный с 16 потоками соответственно на архитектуре Zen3. В первом применяется графика на достаточно старой архитектуре Vega 3, во втором более современная RDNA2 с восемью вычислительными блоками. В обоих случаях поддерживается память DDR4, максимальный объём составляет 32 ГБ и 64 ГБ соответственно.

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Также среди характеристик этого устройства сменные магнитные декоративные элементы, поддержка твердотельных накопителей M.2 2280 PCIe 3.0, бесшумная система охлаждения и система Windows 11 Home. Есть интерфейс SATA для подключения накопителей размером 2,5 дюйма, поддерживается Wi-Fi 6 или 5, в зависимости от чипа. В обоих случаях есть разъём USB 3.1 тип C и USB 3.2 Gen2. К ним нельзя подключать мониторы, но для этого имеются HDMI 2.0 и Display Port 1.4. Система охлаждения рассчитана на процессоры мощностью 35 Вт. Она состоит из четырёх медных трубок и алюминиевого радиатора площадью 60008 м².

Помимо Windows, компьютеры могут работать на системах Ubuntu, Debian и прочих дистрибутивах Linux. Поддерживаются и игровые системы вроде Steam OS или Chimera OS. Подобное разнообразие позволяет применять устройство не только как компьютер, но как NAS или маршрутизатор.

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Минимальная стоимость составляет $149 за версию с процессором 3200U и конфигурацию 16/512 ГБ. На старшем процессоре конфигурация 8/256 ГБ стоит $219. Продажи ведутся на платформе краудфандинга Indiegogo, пишет Videocardz.

#компьютеры
Источник: videocardz.com
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