Заставить iPhone работать может откат до iOS 17.3 beta 1 или iOS 17.2.1

На этой неделе компания Apple представила вторую бета-версию операционной системы iOS 17.3. После этого ей пришлось быстро убирать данную версию, когда появилась информация об «окирпичивании» аппаратов iPhone после установки обновления. Смартфоны попадали в бесконечный цикл загрузки и пользоваться ими становилось невозможно.

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Данная проблема возникла на моделях от iPhone 12 до iPhone 15. Apple утверждает, что затронуто было ограниченное количество устройств. Пострадавшим предлагается перейти в режим восстановления и откатиться на прошлую версию iOS. Для восстановления данных необходимо иметь резервную копию прошлой версии системы.

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Источником проблемы могла стать настройка Back Tap. С её помощью можно выполнять определённые действия при прикосновении к задней панели аппарата. Сбои могли возникнуть у тех, у кого был отключен жест «Назад». Теперь от Apple ждут релиза бета-версии iOS 17.3 2 с исправлением ошибки.