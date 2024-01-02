Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
OnePlus Ace 3 получил дисплей с улучшенными игровыми возможностями
Последний тизер китайского производителя смартфонов подтверждает, что устройство оснащено технологией собственной разработки

реклама

Поскольку запуск OnePlus Ace 3 уже не за горами, компания недавно представила новый тизер. Теперь стало известно, что предстоящий смартфон будет предлагать улучшенные игровые возможности. Так что предлагаем вам ознакомиться с ним.

Тизер дисплея OnePlus Ace 3

Последний тизер китайского производителя смартфонов подтверждает, что устройство оснащено технологией собственной разработки, которая обеспечивает улучшенные сенсорные ощущения. Эта новая функция сопровождается сертификацией TUV Precision, которая означает, что устройство прошло 20 профессиональных тестов и миллионы сенсорных нажатий. Помимо этого, компания также заявила, что устройство поставляется со специальной оптимизацией для Peacekeeper Elite, которая является китайской эксклюзивной версией PUBG Mobile.

реклама

OnePlus

Это означает, что новая модель Ace 3 станет мощным игроком для мобильных геймеров. Совсем недавно OnePlus рассказала и о других характеристиках устройства. Он будет оснащен высокой 6,78-дюймовой OLED-панелью, поставляемой компанией BOE. Эта панель обеспечивает разрешение 1,5K и пиковую яркость 4 500 нит. Экран представляет собой панель X1 series 8T LTPO, которая обеспечивает частоту обновления 120 Гц.

OnePlus

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ожидается, что OnePlus Ace 3 будет оснащен такими мощными характеристиками, как процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC. Телефон оснащен большим аккумулятором емкостью 5 000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 100 Вт. Процессор работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 1 ТБ. На задней панели, по слухам, разместится 50-мегапиксельная тройная камера, а на передней - 16-мегапиксельная selfie-шутер. OnePlus Ace 3 будет анонсирован 4 января 2024 года, так что следите за обновлениями, так как мы будем освещать событие в конце этой недели.

#смартфон #дисплей #тизер #oneplus ace 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компания Nubia выпускает RedMagic 9 Pro
SpaceX развернула на орбите спутники для прямой связи со смартфонами
Новые телефоны Samsung Galaxy появятся 17 января
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
12
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
3
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
16
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
2
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
4
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
12
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
+
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
3
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
2
Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
+
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
9
"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
2
GitHub запускает чат-Copilot для всех разработчиков кода
+
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
5
Новые снимки минивэна Jikrypton доказывают наличие передних и задних боковых раздвижных дверей
+

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
35
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
6
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
23
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
2
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
1
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
+

Сейчас обсуждают

VAKT
13:07
Я держал в руках планшет на унисок т618 - тормоз
Unisoc выпускает чип T765
Константин Бородаенко
12:59
Статья для недоразвитых... Они не могут 7нм выпускать, выпустили поштучно небольшую партию с уровнем брака в 90%! А тут рады китайцем зад лизать и хвалить их...
Китайская SMIC начала освоение 3-нм норм – на это TSMC и Samsung потребовалось 10 лет
glavhyilo
12:58
загнётся украина скоро видимо. 11:46 04.01.2024 У США больше нет средств на поддержку Украины, заявил Белый дом
Экс-министр развития Украины предложил мобилизовать украинцев через лотерею
RandomXP
12:54
Единственная причина - крупные игроки разогревают рынок, что бы выйти в плюсе.
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
Апшеронский скакел
12:53
Комп конченное днище, но радость для синих
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Павел Довгаленко
12:53
Да мне в целом все равно на эти минусы. Я люблю юникс системы, пользуюсь активно, но бесит, что проблемы, которые реально надо делать - висят годами, потому как нет финансирования и никому не интересн...
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Павел Довгаленко
12:49
Простите за прямоту, но вы даже за вывоз вашего говна платите. Никто юниксы не разрабатывал бы, если бы не было финансовых вливаний. И платим за их разработку мы, пользуясь серверными решениями таких ...
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Eisbrecher
12:46
Свои амбиции тоже подожми. Природе насрать, чего мы там копошимся, какая уж тут месть. Через миллион лет нас тут не будет, а планета будет так же крутиться вокруг солнца.
В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
Артём Николаев
12:45
Догнать и перегнать Зенит арену!
В столице Приамурья строят фонтанный комплекс аналогов которому нет на всей территории Евразии
Solonix
12:42
Я кажется видел несколько фильмов с похожим сюжетом и везде там для правительства все не очень закончилось
Экс-министр развития Украины предложил мобилизовать украинцев через лотерею
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем