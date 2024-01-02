Последний тизер китайского производителя смартфонов подтверждает, что устройство оснащено технологией собственной разработки

Поскольку запуск OnePlus Ace 3 уже не за горами, компания недавно представила новый тизер. Теперь стало известно, что предстоящий смартфон будет предлагать улучшенные игровые возможности. Так что предлагаем вам ознакомиться с ним.

Тизер дисплея OnePlus Ace 3

Последний тизер китайского производителя смартфонов подтверждает, что устройство оснащено технологией собственной разработки, которая обеспечивает улучшенные сенсорные ощущения. Эта новая функция сопровождается сертификацией TUV Precision, которая означает, что устройство прошло 20 профессиональных тестов и миллионы сенсорных нажатий. Помимо этого, компания также заявила, что устройство поставляется со специальной оптимизацией для Peacekeeper Elite, которая является китайской эксклюзивной версией PUBG Mobile.

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OnePlus

Это означает, что новая модель Ace 3 станет мощным игроком для мобильных геймеров. Совсем недавно OnePlus рассказала и о других характеристиках устройства. Он будет оснащен высокой 6,78-дюймовой OLED-панелью, поставляемой компанией BOE. Эта панель обеспечивает разрешение 1,5K и пиковую яркость 4 500 нит. Экран представляет собой панель X1 series 8T LTPO, которая обеспечивает частоту обновления 120 Гц.

OnePlus

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Ожидается, что OnePlus Ace 3 будет оснащен такими мощными характеристиками, как процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC. Телефон оснащен большим аккумулятором емкостью 5 000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 100 Вт. Процессор работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 1 ТБ. На задней панели, по слухам, разместится 50-мегапиксельная тройная камера, а на передней - 16-мегапиксельная selfie-шутер. OnePlus Ace 3 будет анонсирован 4 января 2024 года, так что следите за обновлениями, так как мы будем освещать событие в конце этой недели.