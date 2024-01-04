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Dell анонсировала сверхширокие мониторы 5K с частотой 120 Гц
Dell предлагает мониторы с малой нагрузкой на глаза

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Компания Dell в преддверии открытия выставки CES представила пару мониторов: 40-дюймовый UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U4025QW) и 34-дюймовый UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U3425WE). Продажи начнутся в феврале по цене от $1020 и $2400 соответственно.

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В блоге производителя сказано, что мониторы предназначаются в первую очередь для создателей графического контента, инженеров и специалистов по обработке данных. Это не специальные игровые мониторы, хотя для игр здесь есть частота в 120 Гц. В первую очередь эти мониторы призваны обеспечить пониженную нагрузку на глаза. Для этого здесь уменьшена отдача синего света и используются датчики внешней освещённости для регулировки яркости цветовой температуры. В результате мониторы имеют пятизвездочный сертификат комфорта для глаз от TÜV Rheinland.

Более крупная модель получила разрешение 5K (5120 x 2160). Жидкокристаллическая панель способна выдавать яркость в 600 нит, о чём говорит сертификация DisplayHDR 600. Thunderbolt 4 имеет мощность 140 Вт, поддерживается переменная частота обновления при подключении посредством HDMI 2.1.

Монитор размером 34 дюйма получил разрешение 3440 x 1440 и 90 Вт в Thunderbolt 4. Сертификация DisplayHDR не упоминается, как и переменная частота через HDMI.

Остальные характеристики двух предложений одинаковые. Среди них порты Ethernet 2,5 Гбит/с, DisplayPort 1.4, USB-A и USB-C мощностью до 15 Вт и скоростью 10 Гбит/с, функции многозадачности при одновременном подключении двух мониторов.

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Продажи обоих моделей стартуют 27 февраля.

#dell #мониторы
Источник: theverge.com
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