Dell дополняет Concept Luna с помощью модульности, снижения выбросов, улучшенния телеметрии и простотой переработки.

Dell впервые сообщила о концепции Luna в 2021 году, придерживаясь принципов устойчивого развития. В следующем году компания добавила в эту концепцию элементы телеметрии и автоматизации. Сегодня Dell продолжает развивать Concept Luna, акцентируя внимание на модульном дизайне, снижении выбросов, телеметрии на основе искусственного интеллекта и переработке продуктов. В этом году Concept Luna продолжает эволюционировать, представляя новую концепцию, названную Dell "круговым дизайном", которая включает модульность. По словам Dell, в следующем году ноутбуки будут оснащены удобными панелями дисплея и будет сокращено использование клея и винтов. Пока неизвестно, какие линейки продуктов Dell 2024 года будут оборудованы сервисными дисплеями и в какой степени. Dell также планирует использовать переработанную сталь и алюминий, а также переработанный кобальт для батарей в 2024 году в целях сокращения выбросов.

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В дополнение к этому применяется усовершенствованная телеметрия, искусственный интеллект и более прозрачный способ информирования пользователей о сроке службы компонентов с помощью встроенной диагностики. Dell заявляет, что клиентам будет проще возвращать и перерабатывать устройства, которые вышли из строя. Современные компьютеры оказывают значительное воздействие на окружающую среду. По данным Оксфордского университета, ноутбуки, в частности, оказывают большее влияние из-за высоких выбросов парниковых газов при их производстве по сравнению со стационарными компьютерами (691 кг CO2-экв. против 621 кг CO2-экв.). Пользователи также чаще меняют ноутбуки, что усугубляет проблему. Поэтому неудивительно, что производители все больше обращают внимание на устойчивое развитие. Уже некоторое время Acer предлагает модельный ряд Aspire Vero, и даже анонсировала модель Aspire Vero 16 с процессорами Intel Meteor Lake Core Ultra. Lenovo также начала разрабатывать модульную концепцию ThinkPad с помощью проекта Aurora. Недавно запущенный стартап Framework опередил крупных участников в области устойчивого развития, представив на массовый рынок модульные ноутбуки. Dell продолжает совершенствовать Concept Luna ежегодно. Хотя некоторые элементы Concept Luna уже применяются в существующих и будущих продуктах Dell, полностью модульный ноутбук XPS или Alienware появится нескоро.