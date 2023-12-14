Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Dell Concept Luna 2023 также нацелен на повышение модульности в ноутбуках в 2024 году
Dell дополняет Concept Luna с помощью модульности, снижения выбросов, улучшенния телеметрии и простотой переработки.

реклама

Dell впервые сообщила о концепции Luna в 2021 году, придерживаясь принципов устойчивого развития. В следующем году компания добавила в эту концепцию элементы телеметрии и автоматизации. Сегодня Dell продолжает развивать Concept Luna, акцентируя внимание на модульном дизайне, снижении выбросов, телеметрии на основе искусственного интеллекта и переработке продуктов. В этом году Concept Luna продолжает эволюционировать, представляя новую концепцию, названную Dell "круговым дизайном", которая включает модульность. По словам Dell, в следующем году ноутбуки будут оснащены удобными панелями дисплея и будет сокращено использование клея и винтов. Пока неизвестно, какие линейки продуктов Dell 2024 года будут оборудованы сервисными дисплеями и в какой степени. Dell также планирует использовать переработанную сталь и алюминий, а также переработанный кобальт для батарей в 2024 году в целях сокращения выбросов.

реклама

В дополнение к этому применяется усовершенствованная телеметрия, искусственный интеллект и более прозрачный способ информирования пользователей о сроке службы компонентов с помощью встроенной диагностики. Dell заявляет, что клиентам будет проще возвращать и перерабатывать устройства, которые вышли из строя. Современные компьютеры оказывают значительное воздействие на окружающую среду. По данным Оксфордского университета, ноутбуки, в частности, оказывают большее влияние из-за высоких выбросов парниковых газов при их производстве по сравнению со стационарными компьютерами (691 кг CO2-экв. против 621 кг CO2-экв.). Пользователи также чаще меняют ноутбуки, что усугубляет проблему. Поэтому неудивительно, что производители все больше обращают внимание на устойчивое развитие. Уже некоторое время Acer предлагает модельный ряд Aspire Vero, и даже анонсировала модель Aspire Vero 16 с процессорами Intel Meteor Lake Core Ultra. Lenovo также начала разрабатывать модульную концепцию ThinkPad с помощью проекта Aurora. Недавно запущенный стартап Framework опередил крупных участников в области устойчивого развития, представив на массовый рынок модульные ноутбуки. Dell продолжает совершенствовать Concept Luna ежегодно. Хотя некоторые элементы Concept Luna уже применяются в существующих и будущих продуктах Dell, полностью модульный ноутбук XPS или Alienware появится нескоро.

#dell #ноутбук #ноутбук 2024 #dell alienware m17 #dell concept luna
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Lenovo анонсировала новый ThinkPad X1 Carbon Gen 12 с улучшенным охлаждением
Schenker выпускает ультрабук VIA 14 Pro с AMD Ryzen 7 7840HS и дисплеем 3K
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Грядет революция в зарядке аккумуляторов
4
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
6
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
84
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
12
Россия создает новую отрасль промышленности с инвестициями в 1,5 трлн рублей
5
Атмосфера Марса раздулась, как воздушный шар, когда прекратился солнечный ветер
2
Что будет делать Европа без российского газа: планы по производству метана
+
Tesla и NHTSA объявили о необходимости отзыва всех проданных компанией автомобилей в США
+
Опубликован список из 117 мобильных устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат прошивку HyperOS
+
Российские ученые создали «суперклей» для ремонта дорог
8
Intel выпустила драйверы с поддержкой графики Core Ultra и улучшениями для Battlefield 1
+
WhatsApp внедрил функцию замены управляемых эмодзи
+
Три мировые державы приступают к разработке истребителя шестого поколения
4
Российские подразделения практически ликвидировали морпехов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра
5
Эксперт: модернизированный вертолёт Ка-52М оснащается вооружением с «фантастическими» параметрами
+
Изобретатель MP3 обещает представить звук, превосходящий Dolby Atmos, для наушников
10
Австрийцы заключили контракт с немцами на модернизацию ПВО ближнего радиуса действия
+
Спутниковый интернет Илона Маска скоро может стать доступен на смартфонах
+
MSI представила первую за долгое время видеокарту в серии Cyclone
+

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
5
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
68
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
8
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
5
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
5
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
14
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
58
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
Япония включается в мировую гонку по производству микросхем
+
В Саудовской Аравии возведут комплекс футуристических высококлассных бутик-отелей
2

Сейчас обсуждают

Денисов Денис
09:37
Н-да уж... И конечно ни ЦРУ, ни ФБР низачто-низачто не имеют доступа... Майки мамой клянутся)))
Cloud for Sovereignty от Microsoft теперь общедоступен
devchidable
09:36
Российский БПЛА является лицензионной копией Shahed и собирается в России. Вместо GPS-модуля для наведения, используемого в оригинале, на отечесвенные устанавливается блок управления навигационной сис...
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
Юрий Филатов
09:35
Когда автор скачал статью с интернета и забыл, что он в России и за этот материал может присесть лет на 10. Этот же текст я два месяца назад на Ютубе видел...
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
Михаил Соломонов
09:33
4,5ггц у меня выдает в стоке. Да и афтор хрень написал, 5600х когда вышел, через пол года уже была поддержка 400х чипов, а через год Асус или мси обьяви о поддержке зен3 на мп 300х
Ryzen 5600X – скам от AMD
Chihonya
09:33
Это хорошо конечно, только если продавец ентот через год будет на горизонте)
Почему не стоит покупать видеокарту на вторичном рынке, и какие риски ожидают геймеров на Авито
Блейд
09:33
Чел , вся жизнь это скам
Ryzen 5600X – скам от AMD
EFermi
09:30
Лучше уж быть эльфом, орком или лимуром чем россиянином.
Более 12 тысяч россиян считают себя эльфами - зампред Совета Ассамблеи народов России
Виктор Тимофеев vikttimo
09:27
в своё косом глазу соломинку не видно.много же дебилов малограмотных на сайте бродит
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
Vorvort
09:26
Новая видеокарта куплена на Авито и намного дешевле чем в сетевых магазинах. Год гарантии от продавца.
Почему не стоит покупать видеокарту на вторичном рынке, и какие риски ожидают геймеров на Авито
antej90
09:23
Сейчас уровень безработицы стремится к 0. Найти в москве городе водителя или официанта еще задачка и их зарплаты тоже взлетели
ФАС России возбудила дела в отношении производителей куриных яиц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем