AMD готовит APU Ryzen 5 8600G с быстрой графикой

На протяжении пяти лет подряд карта GTX 1060 являлась наиболее востребованной у геймеров. Возможно, AMD скоро сравняется с ней благодаря встроенной графике.

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Появилась информация относительно выходящих в недалёком будущем чипов APU Ryzen 5 8600G. Они были протестированы в Geekbench, показав скорость и ряд спецификаций.

Этот APU должен получить графический чип Radeon 760M 2,8 ГГц, 8 вычислительных блоков, 512 шейдерных ядер. Вместе с парой планок памяти DDR5-6000 по 16 ГБ он сумел получить результат в 30770 баллов в тесте Vulkan, а в OpenCL 24842 балла.

Результаты тестирования Radeon 760M находятся примерно на уровне с GTX 1060 семилетней давности. При этом энергопотребление заметно меньше. Такая скорость даст возможность спускать ряд современных игр на 1080p и получать 60 кадров/с.

Бенчмарк показал, что 8600G имеет 6 вычислительных ядер, 12 потоков команд и частоту в разгоне 4,996 ГГц. Это мало отличается от Ryzen 5 7600, не считая разгона.

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Ryzen 7 8700G может получить GPU Radeon 780M с приростом скорости на 50%. Официально не сообщается, когда эти чипы будут представлены. Намёк на это не так давно дала Gigabyte. Тогда состоялся релиз бета-версии BIOS AGESA для материнских плат на чипсетах X670, B650 и A620, где было сказано о выпуске новых APU в конце января.