Лучшими рынками для iPhone являются Китай, Западная Европа и Индия

В минувшем году на рынке премиальных смартфонов продолжала лидировать компания Apple, хотя хорошо проявила себя и вернувшаяся в строй Huawei со своей линейкой смартфонов Mate 60. Китайский производитель увеличил свою долю в наиболее дорогом сегменте, выпустив качественные продукты с поддержкой 5G.

К премиальным относятся смартфоны стоимостью от $600. Именно этот сектор остаётся лучом света в тёмном царстве смартфонов. Apple занимает здесь долю в 71%, в первую очередь благодаря преданным поклонникам её устройств. Samsung находится на втором месте со значительным отставанием и долей 17%. Huawei выросла с 3% до 5%. Среди других производителей можно назвать Xiaomi и Oppo.

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Спрос на премиальные аппараты наиболее высок в Китае, Западной Европе, Индии, регионах Ближнего Востока и Африки. Особенно динамично растёт этот рынок в Индии, привлекая внимание ведущих производителей.

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Премиальными смартфоны делает не только их функциональность, но и статусность, особенно в развивающихся странах. Реклама и различные опции при покупке заставляют всё большее число покупателей переходить со смартфонов средней ценовой категории на дорогие.