Особенностью новинки станет технология GB OLEDoS, которая значительно отличается от текущего решения

Свежие детали появились о следующем шаге от Apple в сфере смешанной реальности с ее ожидаемой консолью Apple Vision Pro. Согласно раскрытой информации, ключевым улучшением станет применение технологии RGB OLEDoS. Эта технология, разработанная eMagin и впоследствии приобретенная Samsung, предоставляет возможность генерации света и цвета прямо из соседних субпикселей RGB на одном слое, обходя традиционные цветовые фильтры.

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Если сравнивать RGB OLEDoS с существующей технологией WOLED, становится ясно, что новый подход обеспечивает заметно более высокую яркость. WOLED, в свою очередь, использует белый свет, проходящий через цветные фильтры для создания цвета. Эти изменения подчеркивают стремление Apple к повышению производительности и качества изображения.

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Интересным моментом является также вовлечение Samsung, приобретшей технологию, в разработку своего устройства в сфере смешанной реальности, что, судя по слухам, может привести к усилению конкуренции с Apple. Официальный анонс новой версии Vision Pro ожидается в 2027 году.