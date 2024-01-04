На 8 января запланирован анонс серии смартфонов Asus ROG Phone 8

В начале следующей недели будут представлены смартфоны серии Asus ROG Phone 8 Pro, куда войдут стандартная модель и версия Pro. Производитель уже показал дизайн задней панели и назвал некоторые характеристики. Теперь появились очередные изображения высокого качества.

Модель Asus ROG Phone 8 Pro обладает прямоугольным дизайном, получив кнопки регулировки громкости и питания с правой стороны. Слева находится дополнительный разъём USB-C, тогда как по центру располагается вырез под камеру. Рамки вокруг экрана узкие, чтобы усилить эффект погружения при просмотре.

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Квадратный отсек камер выступает за пределы корпуса. В его состав входят три объектива и имеется надпись о поддержке съёмки видео 8K Ultra HD. На модели Pro ожидается наличие логотипа ROG со светодиодной подсветкой. Этот логотип состоит из точек, мерцание которых можно запрограммировать.

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Внизу находится ещё один разъём USB-C, разъём для наушников 3,5 мм, динамик и отсек SIM-карты. Ранее было сказано, что устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Его корпус имеет защиту на уровне IP68. Ожидается наличие телеобъектива с 10-кратным зумом и стабилизатор для съёмки максимально плавного видео.