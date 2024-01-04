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В начале следующей недели будут представлены смартфоны серии Asus ROG Phone 8 Pro, куда войдут стандартная модель и версия Pro. Производитель уже показал дизайн задней панели и назвал некоторые характеристики. Теперь появились очередные изображения высокого качества.
Модель Asus ROG Phone 8 Pro обладает прямоугольным дизайном, получив кнопки регулировки громкости и питания с правой стороны. Слева находится дополнительный разъём USB-C, тогда как по центру располагается вырез под камеру. Рамки вокруг экрана узкие, чтобы усилить эффект погружения при просмотре.
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Квадратный отсек камер выступает за пределы корпуса. В его состав входят три объектива и имеется надпись о поддержке съёмки видео 8K Ultra HD. На модели Pro ожидается наличие логотипа ROG со светодиодной подсветкой. Этот логотип состоит из точек, мерцание которых можно запрограммировать.
Внизу находится ещё один разъём USB-C, разъём для наушников 3,5 мм, динамик и отсек SIM-карты. Ранее было сказано, что устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Его корпус имеет защиту на уровне IP68. Ожидается наличие телеобъектива с 10-кратным зумом и стабилизатор для съёмки максимально плавного видео.