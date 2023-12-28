Информация об этом в X/Twitter выложил блогер @momomo_us.

Предполагая, что рендеры не созданы в Photoshop, они подтверждают, что пока еще не анонсированная GeForce RTX 4070 Super будет иметь 12 ГБ памяти GDDR6X. Это та же конфигурация памяти, что и в обычной GeForce RTX 4070, поэтому любой прирост производительности должен быть обеспечен за счет большего количества ядер CUDA и потенциально более высоких частот памяти и тактовой частоты.

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По сообщению @momomo_us, ASUS также выпустит вариант GeForce RTX 4070 Super TUF. Пока не ясно, предложит ли ASUS также варианты ROG Strix, хотя мы предполагаем, что это произойдет.

С точки зрения ценообразования между тремя подмоделями, ROG Strix как правило является самой дорогой , за ней следуют модели TUF Gaming которые немного дешевле, но обычно все еще сохраняют решения для охлаждения с тремя вентиляторами и заводской разгон и, наконец, модели Dual с двумя вентиляторами.

Говоря о ценах, бельгийский розничный продавец и ИТ-провайдер Dustin.be преждевременно опубликовал листинг TUF-версии GeForce RTX 4070 Super (TUF-RTX4070S-O12G-GAMING). С тех пор объявление было удалено, но оно по-прежнему доступно в виде скриншота.

Несколько комично, что на сайте указана цена в 5929 евро (без НДС). Очевидно, это всего лишь набор цифр, а не реальная цена, иначе ASUS и ее розничные партнеры не смогут их продавать.

Хотя до официальной премьеры еще неделя или около того, предыдущие слухи предполагают, что GeForce RTX 4070 Super будет оснащен графическим процессором AD104-350 с 7168 ядрами CUDA, который будет занимать место между обычной GeForce RTX 4070 (рекомендованная розничная цена 599 долларов) с 5888 ядрами и GeForce RTX 4070 Ti (рекомендованная розничная цена 799 долларов) с 7680 ядрами CUDA. И RTX 4070 Ti, и RTX 4070 оснащены 192-битной шиной памяти.

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Ожидается, что NVIDIA также представит модели GeForce RTX 4070 Ti Super и GeForce RTX 4080 Super на выставке CES.