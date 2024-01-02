Redmi Note 13 готовятся к релизу в Европе и Индии

На 4 января запланирован международный дебют линейки смартфонов Redmi Note 13, которые уже на протяжении ни одного месяца продаются в Китае. На прошлой неделе сообщалось, что Xiaomi планируют установить операционную систему HyperOS почти на 100 моделей аппаратов с оболочкой MIUI. Однако Redmi Note 13 поступят в продажу без HyperOS и могут получить её в ходе будущих обновлений.

Предположительно, в Европе Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+ будут стоить $500 и $550 соответственно. Что касается стандартной версии Note 13, в Индии её будут продавать примерно за $250. Здесь этот аппарат ожидается в золотом, белом и чёрном цветовых вариантах. Будут предложены конфигурации памяти 6/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ.

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Pro получит фиолетовый, чёрный и белый цвета, память 8 ГБ и 12 ГБ и хранилище 128 ГБ и 256 ГБ. В Индии этот аппарат ожидается минимум за $350.

Pro+ выпустят в фиолетовом, чёрном и белом цветах. Здесь будет 12 ГБ памяти, хранилище 256 и 512 ГБ по цене от $430.

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Стандартный аппарат работает на процессоре Dimensity 6080. У всех есть передняя камера 16 Мп и экран AMOLED размером 6,67 дюймов с частотой 120 Гц.