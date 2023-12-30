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В Китае представлен смартфон Redmi 13C 5G всего за 749 юаней
Redmi представляет очередное бюджетное устройство

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В конце 2022 года в Китае состоялся анонс смартфона Redmi 12C. Прошёл год и теперь на смену ему предлагается аппарат следующего поколения под именем Redmi 13C 5G, который ранее в декабре уже был представлен в Индии.

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Новинка обладает панелью IPS LCD размером 6,74 дюйма с разрешением 720 x 1600. Частота обновления здесь равна 90 Гц, пиковая яркость достигает 600 нит, есть вырез для передней камеры. Сканер отпечатков пальцев находится на корпусе сбоку.

Этот аппарат работает на процессоре Dimensity 6100 Plus. Объём оперативной памяти LPDDR4x у него составляет 8 ГБ, хранилища UFS 2.2 256 ГБ, есть поддержка карт памяти microSD. Установлена система Android 13 с программной оболочкой MIUI 14.

Спереди находится камера с разрешением 5 Мп. Разрешение основной задней камеры составляет 50 Мп. Есть также камера 2 Мп и светодиодная вспышка. Ёмкость батареи равна 5000 мАч, мощность зарядки 18 Вт, хотя зарядное устройство в комплекте поставки имеет мощность 10 Вт.

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Среди других характеристик можно назвать две SIM-карты, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, разъём 3,5 мм. За пределами Китая аппарат известен как Poco M6 5G. В Китае предлагаются конфигурации 4/128 ГБ за 749 юаней, 6/128 ГБ за 849 юаней и 8/256 ГБ за 1049 юаней.

#смартфоны #redmi
Источник: gizmochina.com
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