Vivo Pad 3 будет премиальным планшетом размером 8,8 дюйма

Компания Vivo в настоящее время ведёт работу над очередным премиальным планшетом. Стали известны некоторые характеристики модели Vivo Pad 3, которая будет не единственным предложением этого производителя.

Источником информации стал известный инсайдер Digital Chat Station. По его данным, устройство будет работать на процессоре верхней категории MediaTek Dimensity 9300. Также планшет получит экран со скруглёнными углами.

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По сравнению с предшественником должна быть повышена производительность и мощность зарядки. Помимо этой модели, Vivo собирается представить планшет суббренда iQOO. Его название пока не сообщается, но говорится об экране размером 8,8 дюйма.

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Не так давно сообщалось, что Vivo Pad 3 будет представлен одновременно со складным смартфоном Vivo X Fold 3. Их появления ждут в первом квартале следующего года.