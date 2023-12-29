Пока в линейке представлены два устройства, но ходят слухи и о более доступном Vivo X100s.

Китайский производитель смартфонов Vivo в ноябре 2023 года запустил свою последнюю флагманскую серию X100 для домашнего рынка.

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Последняя линейка включает в себя две модели - смартфоны Vivo X100 и X100 Pro. Оба телефона оснащены чипом Dimensity 9300 и OLED-дисплеем с изогнутыми краями. По слухам, компания работает над более доступным смартфоном Vivo X100s, который может быть добавлен в новую серию позже.

Помимо этого, Vivo также работает над моделью X100 Pro+ и может выпустить ее в ближайшее время. Вариант Pro+, скорее всего, станет топовым в линейке и, как ожидается, будет оснащен 200 Мп перископическим телеобъективом, который может поддерживать 200-кратный цифровой зум. Также ожидается, что компания проведет мероприятие в Китае в первом квартале 2024 года. На этом мероприятии Vivo может анонсировать смартфоны Vivo X100s и X100 Pro+.

Согласно отчету GizmoChina, тайпстер Digital Chat Station раскрыл несколько деталей о предстоящем смартфоне на китайской социальной медиаплатформе Weibo. Если слухи верны, Vivo X100s не будет иметь изогнутого дисплея, как другие модели линейки.

Ожидается, что Vivo X100s будет оснащен 6,78″ OLED-панелью BOE 8T, которая может поддерживать разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц. Под капотом X100s, вероятно, будет установлен тот же чип Dimensity 9300, что и в Vivo X100.

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Для фотосъемки X100s, по слухам, будет оснащен тройной задней камерой, которая может включать 50 Мп основной сенсор Sony IMX920 с оптической стабилизацией изображения (OIS), в паре с 50 Мп ультраширокоугольным объективом Samsung JN1 и 64 Мп перископическим телеобъективом OmniVision OV64B с 3-кратным оптическим зумом. В отчете также утверждается, что смартфон может унаследовать 32 Мп фронтальную камеру X100 для селфи и видеозвонков. Кроме того, смартфон, скорее всего, будет оснащен аккумулятором емкостью 5 тыс. мАч, который может поддерживать быструю зарядку 120 или 80 Вт.